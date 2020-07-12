مجلس الأمن بجدد التفويض لآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا

تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا بأغلبية 12 صوتا وامتناع ثلاثة، حول تجديد التفويض لآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وينص القرار رقم 2533 على تجديد إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي لمدة 12 شهرا حتى 10 يوليو 2021. وامتنعت الصين وروسيا وجمهورية الدومينيكان عن التصويت. وأدلى تشانغ جيون، الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، بتصريحات لإيضاح تصويت الصين.

وأكد تشانغ "أن موقف الصين الثابت هو أنه على المجتمع الدولي زيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري على أساس احترام سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية".

وقال "إن الصين لديها دائما تحفظات بشأن آلية عبور الحدود". وبالنظر إلى الوضع الفعلي في سوريا، فإن الصين لا تعترض على الحفاظ على آلية عبور الحدود في هذه المرحلة، وفي الوقت نفسه، تعتقد الصين أنه يجب تعديل آلية عبور الحدود وفقا للتطورات على الأرض، بحسب ما قاله المبعوث.

وأشار إلى أن "سنوات من العقوبات غير القانونية أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية في سوريا، وتدمير سبل العيش، وجلب معاناة لا توصف للمدنيين الأبرياء".

وقال تشانغ "إن العقوبات قوّضت بشكل خطير قدرة سوريا على الاستجابة ضد كوفيد-19"، مضيفا "أنه في ظل وباء كوفيد-19، أصبح رفع الإجراءات الأحادية القسرية أكثر أهمية وإلحاحا، من أجل تحسين الوضع الإنساني في سوريا".

وقال أيضا "نحث الولايات المتحدة على رفع إجراءاتها الأحادية القسرية ضد سوريا فورا، والتوقف عن إلحاق المزيد من الأذى بأرواح الشعب السوري وسبل عيشه، والتوقف عن تسييس القضية الإنسانية وإظهار النفاق السياسي، والتحلي بموقف مسؤول وروح إنسانية، بأفعال ملموسة".