من المديرية التي حصدت 7 أوائل على الوطن..ولماذا ارتفعت نسبة "العلمي"؟

أكد الخبير التربوي محمد الحطاب اليوم الأحد 12/7/2020، أن نسب النجاح في الثانوية العامة ارتفعت ١٠% في السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغت 61% في عام ٢٠١٥ ، فيما بلغت 71% العام الحالي.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قد أعلنت أمس 11/7/2020، عن نتائج الثانوية العامة للعام الحالي، والتي جاءت في ظل ظروف استثنائية صعبة نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح الحطاب في تصريح له على صفحته على "الفيس بوك"، أن نسبة الطلبة الحاصلين على معدل في ٩٠% في الفرع العلمي تصل إلى ٤٠% من اجمالي الناجحين، وفقاً لتصريح د. محمد عواد لإذاعة القدس حول نتائج الثانوية العامة.

وأضاف، أن ارتفاع نسب النجاح في الفرع العلمي هي الأعلى منذ سنوات، حيث يرجع ذلك لاعتماد مبدأ الخطأ لا يورث في عملية التصحيح، حيث يكون لكل خطوة تقدير وعلامة.

وكشف الحطاب عن استمرار تصدر مديرية غرب غزة في حصد الأوائل على الوطن، حيث كان هناك خمسة أوائل من الفرع العلمي واثنين من الأوائل من الفرع الأدبي، بإجمالي سبعة أوائل على الوطن من مديرية واحدة، يدفع للمطالبة بدراسة الظاهرة وتعميمها على باقي المديريات في فلسطين.