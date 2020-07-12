ارتفاع سعر الذهب في فلسطين اليوم 12/7/2020

يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم مقابل الدينار الاردني والدولار الامريكي اليوم الأحد 12/7/2020، ارتفاعاً طفيفاً ، ليواصل الارتفاع الذي منذ الاسبوع الماضي، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24: 200.04 شيكلا.

وجاء سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 12/7/2020:

سعر غرام الذهب اليوم في فلسطين عيار 24 بالشيكل: 200.04 شيكل .

سعر غرام الذهب اليوم في فلسطين عيار 22 بالشيكل: 183.37 شيكل.

السعر اليوم بالشيكل لجرام الذهب عيار 21 بفلسطين: 175.04 شيكل.

السعر اليوم بالشيكل لجرام الذهب عيار 18 بفلسطين: 150.03 شيكل.

سعر اونصة الذهب بالشيكل في فلسطين

سعر اونصة الذهب بفلسطين بالشيكل عيار 24 قيراط: 6,025.85 شيكل.

سعر اونصة الذهب عيار 22 بالشيكل في فلسطين: 5,531.73 شيكل.

سعر اونصة الذهب عيار 21 بالشيكل في فلسطين: 5,272.62 شيكل.

سعر اونصة الذهب في فلسطين عيار 18 بالشيكل: 4,519.39 شيكل.

سعر غرام الذهب اليوم بالدينار الأردني بفلسطين اليوم الاحد 12/7/2020

سعر جرام الذهب بفلسطين عيار 24 بالدينار الأردني: 39.79 دينار.

سعر جرام الذهب بفلسطين عيار 22 بالدينار الأردني: 36.53 دينار.

سعر عيار الذهب 21 بالدينار الأردني: 34.82 دينار.

سعر اليوم للذهب عيار 18 بفلسطين بالدينار الأردني: 29.85 دينار.

أسعار الذهب في فلسطين الاسبوع الماضي

أسعار أونصة الذهب في فسلطين بالدينار الأردني

سعر اونصة الذهب في فلسطين عيار 24 بالدينار الأردني: 1,238.38 دينار.

سعر اونصة الذهب عيار 22 بفلسطين بالدينار الأردني: 1,136.83 دينار.

سعر اونصة الذهب بفلسطين عيار 21 بالدينار الأردني: 1,083.58 دينار.

سعر اليوم لأوقية الذهب عيار 18 بفلسطين بالدينار الأردني: 928.78 دينار.

أسعار الذهب اليوم بالدولار في فلسطين اليوم الاحد 12/7/2020

أيضاً يتابع المتعامل بالذهب في فلسطين يومياً سعر جرام الذهب وذلك بالدولار الأمريكي، لذلك ينقل إليكم موقع ماركتنا سعر الجرام اليوم بالدولار داخل أسواق فلسطين المتعاملة بالذهب والتي جاءت اليوم الاحد12/7/2020 كما يلي:

سعر الذهب بالدولار في فلسطين عيار 24 قيراط: 56.05 دولار.

سعر الذهب بالدولار بفلسطين عيار 22 قيراط: 51.38 دولار.

سعر اليوم للذهب بفلسطين بالدولار عيار 21 قيراط: 49.05 دولار.

سعر جرام الذهب بفلسطين بالدولار عيار 18 قيراط: 42.04 دولار.