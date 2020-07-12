الاحتلال يعتقل 38 مقدسياً والتهمة الألعاب النارية

اعتقلت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" امس السبت 11/7/2020 ، "38" مقدسيًا خلال احتفالاتهم بنتائج "التوجيهي".

وقال الناطق باسم شرطة الاحتلال، فإن عملية الاعتقال تمت على خلفية إلقاء ألعاب نارية تسببت بسماع أصوات انفجارات عالية وصلت حتى "الأحياء اليهودية" ما تسبب بإزعاج المستوطنين في المدينة، على حد زعمهم.

ويشار الى انه تم الاعلان عن نتائج الثانوية العامة في الضفة وقطاع غزة والقدس المحتلة مما أدى الى البهجة السرور وقيام الاهالي بإطلاق الألعاب النارية ابتهاجاً بالنجاح .

وكانت وزارة التربية والتعليم اعلنت عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين أمس السبت 11/7/2020 ، حيث بلغ عدد المتقدمين في الفروع كافة (77539 ) مشتركا، وكان عدد الناجحين منهم (55302) بنسبة بلغت ( 71.32)%.

موزّعين على الفروع، كما يلي:

بلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي (48411) ، وبلغت نسبة النجاح (65.43) %.

وفي الفرع العلمي (20104)، وبلغت نسبة النجاح ( 85.92 ) %.

وفرع الريادة والأعمال (4065)، وبلغت نسبة النجاح (72.18 ) %.

والفرع الشرعي ( 1359)، وبلغت نسبة النجاح (65.93) %.

والفرع التكنولوجي (1086 )، وبلغت نسبة النجاح (80.02 ) %.

كما بلغ عدد المتقدمين في الفروع المهنية (2077) وبلغت نسبة النجاح ( 63.8) %.

وفي مسار الكفاءة المهنية كان عدد المتقدمين (437) وبلغت نسبة النجاح (75)%