طقس فلسطين اليوم 12/7/2020: أجواء حارة

من المتوقع أن يكون طقس فلسطين اليوم الأحد 12/7/2020، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، صافيا بوجه عام وحارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.