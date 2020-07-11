رسائل تهنئة الثانوية العامة توجيهي 2020 ، حيث أعلنت غالبية الدول العربية ومن بينها فلسطين، نتائج امتحانات الثانوية العامة، والتي تعد من أهم المناسبات التي يهتم بها الأهالي والطلاب لانها تعتبر مرحلة مهمة في حياة الطالب للانتقال إلى المرحلة الجامعة، وسنرفق لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أجمل رسائل توجيهي في الثانوية العامة 2020

وتعتبر نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" مرحلة مهمة في مراحل الدراسة والتعليم، وتهتم بها المجتمعات العربية بشكل كبير، كونها الثانوية العامة من المراحل المصيرية.

ونقدم لكم في موقع فلسطين اليوم الإخباري أجمل مسجات تهنئة للتفوق والنجاح 2020، وهي عبارة عن جملة من الرسائل المميزة والعصرية، التي تليق بنجاح أبنائكم وأحبابكم.

أجمل رسائل تهنئة الثانوية العامة توجيهي 2020

وفرحة النجاح فرحة لا توصف فهي فرحة جهد و تعب و إنجاز ، و من أجمل عبارات التهنئة بالنجاح، إذ تأتي فرحة النجاح بعد الجد والكفاح وسهر الليالي، ونتركم مع رسائل النجاح الجميلة. رسائل النجاح في الثانوية العامة "توجيهي 2020": مثابرتك الدائمة وعملك المتواصل يؤهلك للتفوق فالف مبروك النجاح.

انتهمت ايام الي تحفظ فيها الدروس وجا اليوم الي نقول لك فيها مبرووك يا حافر الصخر صمود ويا سالك العلم دروب بوركت على الجهود الدوؤب وألف مبروك على النجاح .

كل البنات اتخرجوا و ( اسم الناجح ) نجحت محلاها واليـوم كلنا نحتـفل بـيـوم السعــد ويــاها

( اسم الناجح ) سهر وتعب ولقى كل اللي يتمناه فـــرّح معاه كل البشر وحقق املنا معاه لقد استقبلت مفاجات كثيرة ووصلتني هدايا كثيرة ولكن نجاحك يا( اسم الناجح ) هو احلى مفاجات هذا العام و احلى هدايا هذا العام

لم أكن قبل هذا اليوم الرائع اعلم بان السماء عالية ورائعة هكذا... ولكن نجاحك يا ( اسم الناجح ) جعلني المس السماء و أعيش مع روعتها لقد وصلت للقمة حينما استلمت شهادتك الجامعية يا ( اسم الناجح ) ونحن وصلنا للقمة لانك شمعة اضاءت سماء بيتنا (هذه العبارة إذا كانت لأخ أو أخت)

طيور النورس جائتني مغردةٍ طربا تزف إليّ أغاني الفرح والأمالي ... مبشرة .... بخبر كان الفؤاد يعد لسماعه الدقائق وا

مسجات تهنئة الثانوية العامة توجيهي 2020

لثواني .... بنجاحكِ يا ( اسم الناجحة ) تناثرت من ثغر السماء دررٌ .. و تألقت روضات الدنيا مزدانة بعبير الزهور وأنت يا حبيبتي عطرها الفواح. اليوم القمر يبتسم لك والنجوم تزدان ... بالجد والمثابرة حققتها أمالك يا ( اسم الناجحة ) وها هو تاج العلم قد توجت به .... وقد نلت ما ترجوه من تعب الليالي .... تستحق والله باللي حققته أروع الهدايـا بأغلى الأثمان .. إلى الغالية ....... لايمتطي المجد من لم يركب الخطرا **** ولاينال العلا من قدم الحذرا ومن أراد العلا عفواً بلا تعب***** قضى ولم يقضِ من إدراكها وطرا وإذ علمت بحصولك على (( الكفاءة , الثانوية , البكالوريوس )) بتفوق .. فإني أزف أخلص التهاني إليك وإلى والديك العزيزين