بيانات زائفة.. "القسام" يصدر بيانًا بشأن تعرض موقعه لهجمات إلكترونية!

نوهت كتائب القسام، مساء اليوم السبت، ان خوادم موقع القسام تعرضت منذ فجر الخميس الموافق ٩/٧/٢٠٢٠م لسلسة هجمات لإخراجها عن الخدمة.

وقالت الكتائب في بيان صحفي لها، إن مهندسوها يتصدون لهذه الهجمات التي تتواصل حتى اللحظة، مشيرة إلى أنه تم السيطرة على معظمها.

وجاء في البيان: " ونود الاشارة هنا إلى أن النطاق alqassam.net قد خرج عن سيطرتنا وأن صفحة التبرع التي يعرضها هذا العنوان تحتوي على بيانات زائفة تهدف إلى الايقاع بالزوار، سواء عنوان محفظة البيتكوين أو رابط البريد الخاص بالتبرع، ونحذر الجميع من التعاطي مع البيانات الواردة فيها، ونؤكد أن عنوان موقعنا الوحيد حالياً هو alqassam.ps وهو الذي يحتوي على المعلومات وبيانات التراسل الحقيقية الخاصة بكتائب القسام".

وشدد القسام: "سنبقى نصدح بصوت الحق في وجه إجرام الاحتلال، ولن نتوقف عن مقاومته في كل ميدان، وسنبذل كل جهد لتصل رسالتنا إلى كل أحرار العالم مهما حاول العدو إسكات صوتنا".