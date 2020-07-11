15 إصابة والقبض على 58 آخرين عقب إعلان نتائج توجيهي

أصيب 15 شخصا باصابات متفاوته، اليوم السبت، نتيجة لاستخدام الألعاب النارية، واطلاق النار عقب إعلان نتائج الثانوية العامة.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والاعلام بأن الشرطة قبضت في محافظة رام الله والبيرة على تاجرين يبيعان المفرقعات والألعاب النارية و35 شخصا أطلقوا الالعاب النارية، وحجزت 10 مركبات كانت تقوم بالتفحيط وتقلق راحة المواطنين وتعرض حياتهم للخطر في المحافظة، كما تلقت أيضا بلاغا عن إصابة شخصين أثناء استخدامهما للألعاب النارية.

وفي محافظة نابلس، قبضت الشرطة على 14 شخصا لاستخدامهم الألعاب النارية والتجارة بها، و6 أشخاص آخرين بتهمة الازعاج و تلقت بلاغاً عن إصابة 5 أشخاص نتيجة استخدام الألعاب النارية.

وفي محافظة الخليل، ضبطت الشرطة الشرطة 56 عبوة من الألعاب النارية لدى أحد التجار، وأوقفته تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وفي طولكرم، تلقت الشرطة بلاغا بإصابة 4 أشخاص بالحروق والجروح في لأيدي والوجه بينها إصابة بتر لإصبعين وصلوا إلى المستشفى، وفي جنين تلقت عمليات الشرطة إشارة عن إصابة ثلاثة أشخاص منها إصابتان نتيجة استخدام الالعاب النارية، والثالثة إصابة طفلة بشظية رصاصة أثناء الاحتفال بنتائج الثانوية العامة، وفي بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة أصيب شخص نتيجة استخدامه للألعاب النارية .

وناشدت الشرطة المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم مخالفة التعليمات والالتزام بالقانون، مؤكدة أنها لن تسمح بتحويل فرحة طلابنا الأعزاء في النجاح الى أحزان وجراح.