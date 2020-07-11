الاردن تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة.

وأوضحت الصحة أنا الإصابات على النحو التالي: حالتان لأردنيين قادميين من السعودية، وهما في فنادق الحجر، إلى جانب حالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري.

وأشارت إلى أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1176) حالة.

كما سُجِّلت أيضا (5) حالات شفاء، اليوم السبت، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، وإجراء (5808) فحصا مخبريّا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (460383) فحصا.