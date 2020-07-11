الرابطة الإسلامية تزور الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة في قطاع غزة

شرعت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم السبت، بزيارة الطلبة المتفوقين على مستوى قطاع غزة، عقب صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩_٢٠٢٠م.

شارك في الزيارات وفد رفيع المستوى من قيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والرابطة الإسلامية.

وفي كلمة قيادة حركة الجهاد الإسلامي للمتفوقين، قال الشيخ خضر حبيب : "في ظل الحصار والجوع والألم واشتداد العدوان أبى شعبنا الفلسطيني أن يثبت كل يوم أنه جدير بالحياة، فهذا الشعب قضيته عادلة ومقدسة ومنتصرة بإذن الله وهم يسطرون أسمى درجات العلم " مهنئ الطلبة وذويهم على تفوقهم الباهر .

على الصعيد ذاته، هنئ الموجه العام للرابطة الإسلامية أ. سامي البسيوني طلبة الثانوية العامة المتفوقين، وعبّر عن فخره واعتزازه بالمتفوقين الذين تحدوا الظروف الصعبة وحققوا هذه النتائج المميزة .

و شكر البسيوني، الطلاب وذويهم الرابطة الإسلامية على حضورهم وبث أجواء الفرح والسعادة .















