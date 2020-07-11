ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الرابطة الإسلامية تزور الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة في قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:26 - 11 يوليو 2020
صورة خلال الزيارات صورة خلال الزيارات
تقارير
جوال
مشاركة

شرعت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم السبت، بزيارة الطلبة المتفوقين على مستوى قطاع غزة، عقب صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩_٢٠٢٠م.

شارك في الزيارات وفد رفيع المستوى من قيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والرابطة الإسلامية.

وفي كلمة قيادة حركة الجهاد الإسلامي للمتفوقين، قال الشيخ خضر حبيب : "في ظل الحصار والجوع والألم واشتداد العدوان أبى شعبنا الفلسطيني أن يثبت كل يوم  أنه جدير بالحياة، فهذا الشعب قضيته عادلة ومقدسة ومنتصرة بإذن الله وهم  يسطرون أسمى درجات  العلم  " مهنئ الطلبة وذويهم  على تفوقهم الباهر .

على الصعيد ذاته، هنئ الموجه العام للرابطة الإسلامية أ. سامي البسيوني طلبة الثانوية العامة المتفوقين، وعبّر عن فخره واعتزازه بالمتفوقين الذين تحدوا الظروف الصعبة وحققوا هذه النتائج المميزة .

و شكر البسيوني، الطلاب وذويهم الرابطة الإسلامية على حضورهم  وبث أجواء الفرح  والسعادة .

زيارات الجهاد الاسلامي1
زيارات الجهاد الاسلامي2
زيارات الجهاد الاسلامي3
زيارات الجهاد الاسلامي4
زيارات الجهاد الاسلامي5
زيارات الجهاد الاسلامي7
زيارات الجهاد الاسلامي6
 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات