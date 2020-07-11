تردد قناة الجديد اللبنانية al jadeed الجديد 2020

تردد قناة الجديد اللبنانية al jadeed 2020، والتي تعد من القنوات المهمة التي تبث العديد من الأعمال والبرامج الحصرية، وتحظى بمتابعة كبيرة خاصة في لبنان وبلاد الشام. وهي متوفرة على قمر نايل سات منذ عام 2001، حيث سترفق لكم "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" تردد قناة الجديد اللبنانية 2020.

ويتم تحديث التردد الخاص بها كل فترة لمواكبة التغيرات في التكنولوجيا وتقنية القنوات الفضائية، وهذه القناة ملك لرجل الأعمال اللبناني “تحسي الخياط”، وللحصول على التردد الخاص بها نرفقه لكم الآن.

تعرف على قناة الجديد اللبنانية al jadeed

نوفر لكم تردد الجديد اللبنانية عبر القمر الصناعي نايل سات، لكن دعونا نتعرف علي بداية هذه القناة، حيث كانت بدايتها منذ حقبة التسعينات، وبعد عرضها بعدة سنوات توقفت مرة أخري ولا يعلم أحد السبب، وقد يكون بسبب عدم شهرتها في ذلك الحين باسم “نيو بيتي”، ولكنها عادت من جديد عام 2001.

وقناة الجديد اللبنانية قامت بتغطية كثيراً من الأمور الاجتماعية والسياسية، وقامت بتوفير كل ما يخص الزوق العام للمتابع العربي، حيث نقلت برامج كثيرة ومتنوعة عبر شاشاتها، بجانب مسلسلات رمضان التي عرضتها وحصلت علي أعلي نسب مشاهدة عام 2010 منذ عشرة أعوام، وما زالت مستمرة في عرض مسلسلات رمضان 2020.

تردد قناة الجديد 2020 على النايل سات

برامج قناة الجديد 2020

تعرفنا علي تردد قناة الجديد 2020 علي النايل سات، ونتعرف الآن علي قائمة البرامج التي تقوم بنقلها كالآتي:

برنامج تحت السيطرة للإعلامية “اروي”.

برنامج سياسي وإخباري للإعلامي “طوني خليفة”.

برنامج الحدث يتناول كثيراً من القضايا الخاصة بالوطن العربي.

نصل بكم الى نهاية مقالنا في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية حول تردد قناة الجديد اللبنانية 2020، كما سنرفق لكم في مقالات اخرى العديد من الموضوعات حول الترددات الأكثر بحثا على جوجل وفي حال تغير تردد القنوات المعروفة.