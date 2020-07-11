المتفوقة "ايناس بنر": نظمتُ وقتي وطب الاسنان طريقي

فرحة كبيرةٌ جدًا رسمتها الطالبة ايناس إيهاب بنر في منزل عائلتها الذي قدم في إحدى الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة 3 شباب ووالدهم (أعمامها وجدها) فداءً لله وللوطن حيث تفوقت بمعدل 95% من الفرع العلمي.

كانت ايناس تشعر بتوتر شديد منذ ليلة أمس الجمعة تترقب الساعات والدقائق القادمة لإعلان نتائج الثانوية العامة حتى دقت ساعة الإعلان ومعها تسارعت دقات قلبها، لكن مع أول طلقة من "الألعاب النارية" ذرفت عينها فرحًا بالنجاح.

لم تكن ايناس تتوقع هذه الفرحة الكبيرة في منزلها، ففرحة النجاح لا يمكن تعويضها قائلة: "شعور رائع بالفرحة لا يعوض ولا يضاهيها فرحة، والحمد لله أدخلت الفرحة على أهالي وعلى بيتي وعائلتي كافة".

وحددت ايناس بعض العناصر التي تؤدي إلى التفوق والنجاح بتميز قائلة: "إن تحديد الهدف ووضع الخطة الدراسية المناسبة لتنظيم وقت الدراسة والراحة من أهم عناصر القراءة الجيدة".

وأشارت إلى أن الدراسة أولًا بأول لكافة المواد الدراسية من أهم الطرق التي تؤدي إلى النجاح الباهر والكبير جدًا.

وعن الصعوبات التي واجهت ايناس خلال مرحلة الدراسة قالت: "كنت أتوقع ان تأتي بعض الأسئلة من خارج الكتب لذلك كنت أجتهد وأبحث وأسأل الجميع اقراني الطلبة أهلي حتى استفيد".

وعن التخصص الذي تنوي ايناس دراسته في الجامعة أشارت إلى أنها تحب دراسة طب الأسنان.

يُشار إلى أن 3 من اعمامها وجدها استشهدوا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2008-2009، بينما استشهد عم أخر لها قبل بداية الحرب بعدة أشهر.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي أعلنت صباح السبت، عن نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

نتائج الثانوية العامة في فلسطين

وقالت الوزارة: “بلغ عدد المتقدمين في الفروع كافة 77539 مشتركًا، وكان عدد الناجحين منهم 55302 بنسبة بلغ 71.32%.”

وأشارت إلى أنه بلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي 48411، بنسبة النجاح 65.43%.

وبينت الوزارة أنه وفي الفرع العلمي بلغ 20104، وبلغت نسبة النجاح 85.92%، وفرع الريادة والأعمال 4065، وبلغت نسبة النجاح 72.18%.

ولفتت إلى أن الفرع الشرعي بلغ 1359، وبلغت نسبة النجاح 65.93%، والفرع التكنولوجي 1086، وبلغت نسبة النجاح 80.02 %.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتقدمين في الفروع المهنية بلغ 2077، بنسبة النجاح 63.8 %.

أما في مسار الكفاءة المهنية، كان عدد المتقدمين 437 وبلغت نسبة النجاح 75%.