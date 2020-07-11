جامعة عمان تقدم منحة دراسية كاملة للطالبة شمس أبو عمرة

أعلنت جامعة عمان الأهلية، اليوم السبت، عن تقديمها منحة دراسية كاملة للطالبة المتفوقة بالثانوية العامة شمس أحمد أبو عمرة من قطاع غزة والتي حصلت على معدل 99.3% في التخصص الذي ترغب دخوله.

وأوضحت الجامعة، أن المنحة الدراسية تشمل أيضا السكن الداخلي بالجامعة وكافة المصاريف الشهرية ومصاريف السفر.

وتقدمت الجامعة بالتهنئة والتبريك من الطالبة، داعيا العائلة إلى التواصل بشأن ذلك مع المستشار الاعلامي للجامعة احمد العنبوسي على الرقم 00962796637703 لترتيب كافة الامور المتعلقة بالمنحة والسكن الجامعي والسفر.

وكانت وكالة فلسطين اليوم سلطت الضوء على معاناة الطالبة المتفوقة شمس أبو عمرة الحافظة لكتاب الله حيث تعيش أبو عمرة في ظروف قاهرة وفي منزل متهالك، ففي داخل غرفتها تتزاحم الأشياء التي تقوم الأسرة ببيعها من أجل لقمة العيش.

ولقراءة التقرير كاملًا والذي جاء بعنوان: شمس أبو عمرة: حافظة لكتاب الله تميزت في ظروف صعبة.. فما قصتها؟ اضغط هنا

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي أعلنت صباح اليوم السبت، عن نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الوزارة: “بلغ عدد المتقدمين في الفروع كافة 77539 مشتركًا، وكان عدد الناجحين منهم 55302 بنسبة بلغ 71.32%.”