تفاصيل وفاة 11 شخصا غرقًا في بحر الإسكندرية

أعلنت وسائل اعلام مصرية عن تفاصيل وفاة 11 شخصًا غرقًا في شاطئ النخيل بحي العجمي غربي الإسكندرية في مصر والتي وقعت يوم أمس الجمعة.

وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية انتشلت أمس الجمعة 6 جثامين من مياه البحر.

فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية، من انتشال جثث 5 آخرين.

وحول تفاصيل الواقعة، أشار البيان إلى أن عددا من المواطنين نزلوا البحر بشاطئ النخيل الساعة الخامسة و20 دقيقة فجر الجمعة مخالفة لقرار منع ارتياد الشواطئ الصادر من مجلس الوزراء بحسب صحيفة الأخبار.

وأضاف البيان أن المواطنين نزلوا البحر في هذا التوقيت المبكر هربا من ملاحقات الأجهزة التنفيذية التي تقوم بعملية الإخلاء طوال اليوم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفاة 11 شخصا غرقًا في بحر الإسكندرية

وكشف البيان أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا دفعة واحدة أثناء تدافعهم لنزول البحر تباعا لإنقاذ أحد الأطفال من الغرق، والذي لقي مصرعه هو الآخر.

وقرر المحامي العام لنيابات الدخيلة والعامرية، غلق شاطئ النخيل بالعجمى، لحماية أرواح المواطنين وتنفيذ قرار مجلس الوزراء، واستدعاء مسئولى الشاطئ لبيان المتسبب في واقعة غرق 11 شخصا.