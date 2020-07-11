سر ارتفاع أسعار الذهب في أوقات الأزمات



توقع الملياردير والمستثمر وارن بافيت، أن سر ارتفاع أسعار الذهب يأتي في ظل تزايد الخوف لأن الناس تقبل على شراء الذهب في الأوقات المخيفة، قائلًا: "إذا انحسر قلق الناس ستنخفض قيمة الذهب ويخسر المستثمرون".

وفقًا لشبكة "سي إن بي سي"، فإن مستويات الخوف مرتفعة بشكل حاد واستثنائي هذه الأيام، بسبب فيروس كورونا، التي تحولت إلى أزمة صحية واقتصادية عالمية.

ويوصف الذهب في مثل هذه الأوقات بأنه "ملاذ آمن" لأولئك الذين يبحثون عن مأوى من الاستثمارات الأكثر تقلبًا مثل الأسهم.

يقول آدم فيتيس، محلل الأسواق في شركة الاستثمار "إيتورو": "مقارنة بالاستثمار في الأسهم، حيث يمكن أن تخفق الشركات الكبرى (وقد أخفقت بالفعل)، يبدو الاستثمار في الذهب أقل مخاطرة".

مخزن موثوق للقيمة

بصفته الشكل الأقدم للعملة في العالم، فإن الخصائص المادية للذهب تعني أنه مخزنًا موثوقًا للقيمة. وهو متاح على نطاق واسع بما يكفي للتداول (البيع والشراء) ولكن القدر المعروض منه محدود، وبفضل هذه الندرة يكتسب قيمة كبيرة بعكس معادن أخرى، كما أنه غير قابل للتآكل.

يتحرك سعر الذهب، الذي عادة ما يكون بالدولار، في الاتجاه المعاكس لحركة الدولار نفسه، إذا ارتفعت قيمة الدولار فسوف يتطلب الأمر عددًا أقل من الدولارات لشراء أوقية الذهب.

وهذا هو السبب الذي دفع سعر الذهب للانهيار في شهر مارس/ آذار، كما أوضح فيتيس، لأن الدولار ارتفع، وبالتالي انخفض سعر الذهب إلى أقل من 1500 دولار للأوقية للمرة الأولى في عام 2020.

يفسر فيتيس ذلك بأنه مع تعمق أزمة فيروس كورونا المستجد في مارس/ آذار، عمد المستثمرون إلى تجنب المخاطرة وتوافدوا في البداية على الاحتفاظ بالسيولة.

كان يُعتقد أيضًا أن انخفاض سعر الذهب يرجع إلى اضطرار المستثمرين إلى بيع المعدن وجني الأرباح، من أجل تغطية الخسائر في استثماراتهم الأخرى، وهي استراتيجية معروفة باسم "نداء الهامش".

ومع ذلك، عندما خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى الصفر، كان هناك حافزًا أقل للاحتفاظ بالدولار.