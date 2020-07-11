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داخلية غزة توضح تفاصيل إطلاق النار في الهواء فرحة بالتوجيهي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:06 - 11 يوليو 2020
اطلاق نار اطلاق نار
تقارير
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سجلت وزارة الداخلية والامن الوطني في غزة 18 حادثة إطلاق النار فرحة بنتائج الثانوية العامة "التوجيهي" فيما لم تقع إصابات أو اضرار نتيجة لإطلاق النار.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اياد البزم اليوم السبت، ان الداخلية سجلت انخفاضًا كبيرًا في معدل إطلاق النار في الهواء رغم تسجيل 18 حادثة فقط".

وقال البزم: "تم تحديد هوية مُطلقي النار، وتوقيف عدد منهم ومصادرة قطع سلاح استخدمت في إطلاق النار، وتستكمل الشرطة إجراءاتها لتوقيف المتبقين، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتوجهت قيادة وزارة الداخلية بالشكر إلى المواطنين الكرام، على استجابتهم لدعوات حظر إطلاق النار، والالتزام بالنظام والقانون.

كما قدمت شكرها للمواطنين الذين بادروا بالاتصال بالجهات المختصة عبر الأرقام المجانية للإبلاغ عن مُطلقي النار.

فيما شكرت الداخلية وسائل الإعلام المحلية التي قامت بدورها في الجانب التوعوي من خطورة هذا السلوك المرفوض.

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