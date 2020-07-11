رغم الفراق الصعب.. "رمضان شلح" يتفوق في التوجيهي ويقدم 3 نصائح للنجاح

حالة من الفرحة والسرور انتابت الطالب رمضان يوسف شلح بعد الإعلان عن نتيجته في الثانوية العامة فرع العلمي بمعدل 94.9؛ لكن فرحته كانت ممزوجة بحزن كبير على فراق عمه الأمين العام الراحل لحركة الجهاد الإسلامي د. رمضان عبدالله شلح.

يجلس رمضان مع ذويه في غرفة المعيشة يترقب الإعلان الرسمي وسط حالة من التوتر التي عاشها جميع طلبة الثانوية العامة، وما أن عرف رمضان بنتيجته المميزة حتى سجد لله شاكرًا فضله ومنته.

وكان رمضان يسعى منذ بداية دراسته للحصول على معدل أعلى مما حصل عليه؛ لكن الظروف المحيطة به من وضع عام لما يعانيه قطاع غزة من أزمات كبيرة كالحصار والكهرباء والبطالة والفقر إلخ.. إلى جانب أكبر صدمة عاشها رمضان وهي وفاة عمه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي.

وعلى الرغم من كل ما عاناه الطالب رمضان إلا أنه أثبت جدراته وواصل همته بنجاح وأسعد جميع من حوله بهذه النتيجة المميزة.

خطة الدراسة للثانوية العامة

في بدء مرحلة الدراسة كان لديه همة كبيرة وعالية جدًا فلا يترك يومًا إلا ويقرأ دروسه كاملة، لا يوجد في قاموسه تأجيل القراءة إلى يوم أخر وهذه من علامات التفوق والنجاح كما قال رمضان لمراسل "فلسطين اليوم الإخبارية"".

وقدم الطالب رمضان نصيحة مهمة إلى طلبة الثانوية العامة للعام القادم قائلًا: "أنصح جميع الطلبة في الثانوية العامة في العام القادم بأن يتوكلوا على الله حق توكله وذلك من خلال الدراسة أولًا بأول، لا يعقل بان تتوكل على الله وتقرأ قبل موعد الاختبارات بشهر واحد فقط".

كما قدم نصيحة أخرى مهمة للطلبة وذلك من خلال عملية التركيز خلال القراءة وقارن "رمضان بينه وبين صديق له في الثانوية العامة حصل على نتيجة أقل من رمضان"، حيث قال: "كان صديقي يدرس ساعات كبيرة جدًا لكن دون تركيز وأنا كنت أدرس ساعات قليلة مع تركيز في كل كلمة كنت أقرأه.

وفي ذات السياق طالب "رمضان" جميع طلبة الثانوية العامة في العام القادم في بداية المرحلة الدراسية بالابتعاد قدر الإمكان عن السهر وفي نهاية المرحلة الدراسية قبل موعد الامتحانات بشهرين يمكن أن يتم وضع خطة للسهر بشكل منظم".

وفي نهاية حديثه أكد رمضان بان الطموح التي يحاول أن يحققها في المرحلة القادمة هو حصوله على لقب الدكتور كعمه الأمين العام الراحل رمضان شلح، مبينًا أنه سيدرس طب بشري على أن يتخصص في دراسة "جراحة مخ وأعصاب".