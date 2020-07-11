غزة تسجل عدداً مميزاً من الأوائل والمتفوقين رغم الحصار وكورونا

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، الدكتور زياد ثابت، اليوم السبت، ارتفاع نسبة نجاح الثانوية العامة عن العام الماضي، بما يقارب (3%).

وأوضح ثابت أن قطاع غزة سجل عدداً مميزاً من الأوائل والمتفوقين، بالرغم من الصعوبات الكبيرة مثل: الاحتلال والحصار وجائحة (كورونا) في هذا العام الاستثنائي. ولفت ثابت إلى أن الوزارة اهتمت باستمرار العملية التعليمية، وتوفير التعليم الإلكتروني لجميع المراحل الدراسية في ظل توقف التدريس الوجاهي في الفصل الدراسي الثاني، بسبب جائحة (كورونا).

وفي هذا المجال، ركزت الوزارة على الثانوية العامة، حيث وفرّت الوزارة لطلبة الثانوية التعليم الإلكتروني الفعال، والدروس المصورة عبر إذاعة التعليم وبوابة (روافد) والصفوف الافتراضية وبعض الفضائيات، وكان نتاج ذلك هذا النجاح والتفوق.