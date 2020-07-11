صاحبة تعليق "طيب بس ننجح الأول".. الأولى على الوطن

بعد أقل من شهر على تعليق الطالبة "ايمان سهيل خليل أبو حصيرة " على حسابها الشخصي الفيس بوك" خلال امتحانات الثانوية العامة "طيب بس ننجح الأول" ، تمكنت من النجاح وبتفوق على كافة طلبة فلسطين وتحصل على المركز الأول على مستوى الوطن بمعدل 99.6% الفرع الأدبي من مدرسة أحمد شوقي الثانوية غرب مدينة غزة .

الطالبة أبو حصيرة لم تسعها الفرحة لحظة الإعلان عن النتائج وتصدر اسمها قائمة الأوائل على مستوى الوطن ، لتؤكد أنها تمكنت من التفوق وتحقيق حلمها بالحصول على الأولى على الوطن .

فرحة عارمة وزغاريد ورقص هي أجواء الفرحة التي سيطرت على المنزل فور الاعلان عن النتائج.

الطالبة أبو حصيرة أوضحت لمراسلنا" أنها ورغم كافة الظروف التي مر بها قطاع غزة مؤخراً نتيجة أزمة فيروس "كورونا" إلا أنها لم تتأثر وأصرت على تحقيق طموحها والحصول على الأولى على القطاع.

ونصحت الطالبة أبو حصيرة كافة الطلبة في الثانوية العامة خلال الأعوام القادمة بالثقة بالنفس والتوكل على الله .

والدا الطالبة "أبو حصيرة" عبروا عن فرحتهما للحصول ابنتهم الأولى على الوطن رغم توقعهما المسبق بوجود اسم ابنتهما ضمن أوائل الثانوية العامة ولكنهم تفاجئوا بحصولها الأولى على الوطن .

واعتبروا أن النتيجة جاءت بعد مثابرة وعمل واجتهاد متواصل ، كونها كانت تقسم وقتها دون أن تكترث لأي شيء يمكن أن يعكر دراستها.

وكانت وزارة التربية والتعليم اعلنت عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين اليوم السبت 11/7/2020 ، حيث بلغ عدد المتقدمين في الفروع كافة (77539 ) مشتركا، وكان عدد الناجحين منهم (55302) بنسبة بلغت ( 71.32)%.

موزّعين على الفروع، كما يلي:

بلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي (48411) ، وبلغت نسبة النجاح (65.43) %.

وفي الفرع العلمي (20104)، وبلغت نسبة النجاح ( 85.92 ) %.

وفرع الريادة والأعمال (4065)، وبلغت نسبة النجاح (72.18 ) %.

والفرع الشرعي ( 1359)، وبلغت نسبة النجاح (65.93) %.

والفرع التكنولوجي (1086 )، وبلغت نسبة النجاح (80.02 ) %.

كما بلغ عدد المتقدمين في الفروع المهنية (2077) وبلغت نسبة النجاح ( 63.8) %.

وفي مسار الكفاءة المهنية كان عدد المتقدمين (437) وبلغت نسبة النجاح (75)%