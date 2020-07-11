الصحة: 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت 11/7/2020، أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغت 463 إصابة.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الصحة حول الحالة الوبائية في فلسطين- فيروس كورونا: أنا الإصابات توزعت حسب المحافظات كالتالي:

محافظة القدس: 85 إصابة

محافظة رام الله والبيرة: 36 إصابة

محافظة الخليل: 328 إصابة

محافظة بيت لحم: 8 إصابات

محافظة جنين: إصابة واحدة

محافظة نابلس: 5 إصابات

فيما سجلت حالتي وفاة في محافظتي الخليل وبيت لحم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أما حالات الشفاء: تسجيل 119 حالة تعافٍ، 102 في محافظة الخليل، 17 محافظة نابلس.

ووفقاً لوزارة الصحة فقد تم إجراء 2657 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها

- عدد الحالات النشطة الكلي: 5827

- عدد حالات التعافي: 829

- عدد حالات الوفاة: 32