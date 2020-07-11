"الكفيف"محمد حافظ لكتاب الله ورياضي وعازف تفوق بـ"96.7%" بجدارة وتحدى الإعاقة

تمكن الطالب الكفيف "محمد مهاني" من مدرسة الكرمل الثانوية بمدينة غزة، الحافظ لكتاب الله من التفوق والحصول على معدل 96.7% في الفرع الأدبي، وتحدي كافة الظروف الاستثنائية التي مرت به .

الطالب مهاني خلال تصريحات خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم" قال:"الإصرار هو سبب تفوقي فلم أقبل أن أكون أقل من أي طالب ووصممت على تحقيق ما أطمح به" ، مشيراً إلى أنه تمكن من حفظ القرآن الكريم كاملاً قبل عامين".

وتابع :أنا رياضي وأمارس العديد من الألعاب منها الكاراتيه والجودو ، ولدي موهبة العزف على العود ، وغيرها من المواهب التي صممت على ممارستها لتحقيق ذاتي .

وبشأن الدراسة خلال العام اوضح ان الدراسة بالنسبة له حسية وبمساعدة اهله ، وكنت أدرس وسهرت الليالي ، مشيراً الى انه بالرغم من الظروف والدمج مع الأسوياء ، وعدم التعامل معاملة خاصة خلال الامتحانات سوى تواجدنا في لجنة خاصة فقط .

وبين ان أحد المعلمين يرافقه خلال الامتحان فيكتب ويقرأ السؤال خلال الامتحان مما كان يشكل صعوبة كبيرة ، معرباً عن فرحته لتمكنه من الحصول على اعلى معدل بين المكفوفين منذ سنوات .

وكانت وزارة التربية والتعليم اعلنت عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين اليوم السبت 11/7/2020 ، بعد ان بلغ عدد المتقدمين في الفروع كافة (77539 ) مشتركا، وكان عدد الناجحين منهم (55302) بنسبة بلغت ( 71.32)%.

موزّعين على الفروع، كما يلي:

بلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي (48411) ، وبلغت نسبة النجاح (65.43) %.

وفي الفرع العلمي (20104)، وبلغت نسبة النجاح ( 85.92 ) %.

وفرع الريادة والأعمال (4065)، وبلغت نسبة النجاح (72.18 ) %.

والفرع الشرعي ( 1359)، وبلغت نسبة النجاح (65.93) %.

والفرع التكنولوجي (1086 )، وبلغت نسبة النجاح (80.02 ) %.

كما بلغ عدد المتقدمين في الفروع المهنية (2077) وبلغت نسبة النجاح ( 63.8) %.

وفي مسار الكفاءة المهنية كان عدد المتقدمين (437) وبلغت نسبة النجاح (75)%