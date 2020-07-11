شمس أبو عمرة: حافظة لكتاب الله تميزت في ظروف صعبة.. فما قصتها؟

في منزل متهالك، مسقوف بالزينقو في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، الحر يخنقه صيفاً والأمطار تغرقه شتاءً، ومن رحم معاناة الظروف الطاحنة، خرجت الطالبة شمس أحمد أبو عمرة بمعدل 99.3% في الفرع العلمي، لثبت للعالم أجمع أن العلم لا يحتاج لإمكانيات أو قدرات بل إرادة قوية تتحدى الصعاب.

ليس هذا وحده فقط، فشمس واظبت على حفظ القرآن الكريم وتعيش ظروف صعبة، رغم ذلك كانت تدرس ١٢ ساعة يومياً لتحقق حلمها في الحصول على معدل عالٍ.

تعيش أبو عمرة في ظروف قاهرة وفي منزل متهالك، ففي داخل غرفتها تتزاحم الأشياء التي تقوم الأسرة ببيعها من أجل لقمة العيش.

الوضع الصعب الذي تعيشه الطالبة المتميزة أبو عمرة لا يدعو سوى للتأكيد على أن العلم لا يحتاج سوى لإرادة قوية وعزيمة لا تلين.

ولكن مثل شمس لا تستحق سوى الحياة الكريمة، وأن تفتح لهم كل الأبواب وتمد لهم كل الإمكانيات والأيدي لإكمال الدراسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت اليوم السبت نتائج الثانوية العامة، حيث بلغت نسبة النجاح في فلسطين 71.32 الفرع العلمي 85.92 والادبي 65.43.



















