الأولى على الوطن في الأدبي: والدي توقع المعدل بالأعشار وتفاجئنا بترتيبي بين الأوائل

زغايد ورقص وفرح علت منزل الأولى على الوطن الفرع الأدبي الطالبة "هبة زايد محمد زايد" 99.6 ، في مدينة البيرة بالضفة المحتلة، بعد حصول ابنتهم على الأولى على الوطن في نتائج الثانوية العامة التوجيهي، رغم كافة الظروف التي مرت بها فلسطين جراء جائحة "كورونا".

حالة من الفخر بدت على الطالبة هبة زايد وهي تتحدث عن فرحتها حيث قالت : الظروف هذا العام كانت مختلفة ف"كورونا" وضعت البلد في حالة استثنائية وأغلقت المدارس لأول مرة منذ سنوات، إلا أنني لم أكترث ووضعت الهدف أمام عيني.

وتابعت الطالبة هبة خلال حديثها لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": رغم انقطاعنا عن المدرسة إلا أن جميع المعلمات كانوا على تواصل دائم معنا، أهلي كانوا دائما يدعموني وأتمنى أن أكون قد أدخلت الفرحة إلى قلوبهم .

والد الطالبة هبة والذي كانت الفرحة لا تسعه، قال : "توقعت المعدل بالأعشار بالضبط الليلة الماضية ، رغم اختلاف التوقعات ، لكني اثق بأبنتي .

وتابع " كنت أدعم هبة وأثق في قدرتها على تحقيق التفوق، رغم توقعي النسبة ولكن لم أتوقع أن تكون الأولى على الوطن.

أما والدة الطالبة هبة قالت وضعت خطة طوارئ منذ بداية العام حتى تتمكن هبة من التفوق ، وكانت تدرس أولاً بأول ، وحمدت الله على فشل كافة توقعاتها بحصولها على 99.2 .

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت نتائج الثانوية العامة اليوم السبت 11/7/2020 ، في محافظات اليوم بعد امتحانات تم تقديمها العام الحالي في ظروف استثنائية جراء فيروس كورونا حيث بلغت نسبة النجاح في فلسطين 71.32 الفرع العلمي 85.92 والادبي 65.43.

ويشار الى ان 78400 طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والشتات، تقدموا العام الحالي لامتحانات الثانوية العامة.

وبلغ عدد الطلبة المتقدمين في غزة33616 ، منهم 68% أدبي 25% علمي والباقي في الفروع المهني والشرعي والريادة.