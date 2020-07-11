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بما يقارب ( 3% ) عن العام الماضي

تعليم غزة: ارتفاع نسبة نجاح الثانوية العامة في محافظات غزة هذا العام

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:57 - 11 يوليو 2020
أوائل الثانوية العامة في قطاع غزة (2).JPG أوائل الثانوية العامة في قطاع غزة (2).JPG
تقارير
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أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت اليوم السبت 11/7/2020، أن نتائج هذا العام مشرفة، حيث هناك ارتفاع في نسبة نجاح الثانوية العامة عن العام الماضي  بما يقارب ( 3% ).

ووفقاً لثابت، فقد سجلت محافظات قطاع غزة عدد مميز من الأوائل والمتفوقين بالرغم من الصعوبات الكبيرة مثل الاحتلال والحصار وجائحة كورونا في هذا العام الاستثنائي.

وأبرق ثابت التهنئة القلبية الحارة لجميع الطلبة الناجحين  والمتفوقين والأوائل في الثانوية العامة وأولياء أمورهم، مؤكداً أن الوزارة تفخر بكم وبنجاحكم وتميزكم.

ولفت ثابت إلى أن الوزارة اهتمت باستمرار العملية التعليمية وتوفير التعليم الالكتروني لجميع المراحل الدراسية في ظل توقف التدريس الوجاهي في الفصل الدراسي الثاني بسبب جائحة كورونا.

وفي هذا المجال ركزت الوزارة على الثانوية العامة حيث وفرّت الوزارة لطلبة الثانوية  التعليم الالكتروني الفعال والدروس المصورة عبر إذاعة التعليم وبوابة روافد والصفوف الافتراضية وبعض الفضائيات وكان نتاج ذلك هذا النجاح والتفوق.

وقدّم الدكتور ثابت  الشكر والتقدير للزملاء والزميلات في الوزارة ومديرياتها ومدارسها الذين أسهموا بجهدهم المتواصل وكفاءتهم العالية في نجاح سير الامتحانات وتصحيح دفاتر الإجابة وتدقيق العلامات وما تبع ذلك من ادخال البيانات للحاسوب واستكمال جميع إجراءات إصدار الشهادات وإعلان النتائج.

وأبرق وكيل الوزارة  التحية لكل الوزارات والهيئات التي ساهمت في انجاح الثانوية ومنها هيئة متابعة العمل الحكومي ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وشركة الكهرباء ومؤسسات المجتمع وجماهير شعبنا ، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في عملها وخططتها النوعية لتوفير التعليم النوعي والمتطور لطلبتنا وشعبنا المعطاء.

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