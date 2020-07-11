الأولى على مستوى الوطن شهد يونس: حلم كبير حققته بسنوات طويلة من الدراسة

"أهدي نجاحي إلى كل فلسطين والشهداء والأسرى وأمهاتهم، والأسيرات في سجون الاحتلال وأتمنى لهن أن الفرج قريب والعائلات الفلسطينية الذين قدموا التضحيات" بهذه الكلمات أهدت الطالبة " شهد إيهاب يونس" الأولى على مستوى الوطن في الفرع العلمي بمعدل 99.7%، من مدينة حلحول شمال مدينة الخليل.

وأيضا، أهدت الطالبة شهد، والتي تتوجه لدراسة الطب البشري حاليا، نجاحها إلى نفسها بالدرجة الأولى ولكل التعب الذي عاشته، ومديرتها ومدرساتها في مدرسة بنات حلحول الثانوية، ولوالدها ووالدتها.

وقالت الطالبة شهد إنه بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها، وغيرها من طلبة الثانوية العامة، إلا أنها كانت تضع صوب عينها التفوق كما اعتادت في كل سنوات دراستها المدرسية، ولم تسمح لكل هذه الظروف أن تؤثر على دراستها.

وتابعت:" نأمل أن تنتهي أزمة الكورونا وأن نعود لحياتنا العادية من جديد، فانتشار الفايروس وخاصة في الخليل أثر علينا جميعا".

وأشارت بفضل عائلتي وطواقم التدريس في مدرستها استطاعت أن تتخطى كل الظروف القلق والتوتر الذي مرت به خلال فترة الكورونا، وأضافت:" تعبنا كثير وخاصة بعد انتشار الفايروس كورونا في فلسطين والتي زادت من توترنا وقلقنا".

وتحدثت شهد عن أكثر ما أقلقها خلال هذه الفترة، وهو انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يتعلق بامتحان الثانوية العامة والمناهج والقلق من إلغاء الامتحان في بعض الأحيان، وأكدت أنها لم تسمح لكل هذه الظروف أن تؤثر على دراستها وهدفها الكبير الذي عملت للوصول إليه طوال سنوات دراستها، وهو الحصول على مرتبه الأولى على الوطن ومعدل مرتفع.

وكل هذه الظروف، كما قالت، لم تغير من أسلوب دراستها الذي اعتادت عليه، وهو الدراسة المتواصلة خلال اليوم، والراحة والنوم الجيد خلال ساعات الدراسة.

وقالت:" كنت متوقعة هذا المعدل وأن أكون الأولى، فهو حلمي الكبير الذي عملت على تحقيقه منذ سنوات".