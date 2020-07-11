الأولى علمي على خانيونس:زينة الخزندار حافظت على هدوئها النفسي لتحقق حلمها

رغم أن زينة عماد الخزندار كانت تتوقع أن تحصل على معدل عالي في الثانوية العامة، لكنها صُدمت عندما حصلت على الأولى في فرع العلمي على محافظة خانيونس بمعدل 99.3%.

الخزندار التي كانت تدرس في مدرسة عكا الثانوية للبنات، توقعت أن تحصل على معدل فوق 98%، إلا أن سعادتها لم توصف عندما قرأت معدلها التي حصلت عليه وهو (99.3%).

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت نتائج الثانوية العامة اليوم السبت، حيث بلغت نسبة النجاح في فلسطين 71.32 الفرع العلمي 85.92 والادبي 65.43.

وأعربت الخزندار عن سعادتها الكبيرة لحصولها على هذا المعدل، وأنه لم يضع لها تعب، لافتةً إلى أنها كانت دائماً تُحاول الحفاظ على الهدوء النفسي ولا توتر نفسي.

وتتمنى الخزندار دراسة الطب وتحديداً الجراحة.

أما والدتها، فلم تكن الفرحة تسعها حيث أشارت إلى أن ابنتها كانت متميزة طوال الأعوام الماضية، ولم تتعبها في دراستها خلال التوجيهي.

وقالت: "كنت متوقعة أن تحصل على علامات عالية، لكن كنت أخفي في نفسي خشية أي مفاجأة حيث أن التوجيهي "مفاجآت"" متمنية أن تدرس ابنتها الطب .









