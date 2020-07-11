الداخلية: انضباط كبير في غزة بعد إطلاق النار في الثانوية العامة

أكد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم السبت 11/7/2020، أن الداخلية رصدت حالة من الانضباط الكبير في كافة المحافظات مقارنة بالأعوام السابقة، بشأن عدم إطلاق النار خلال إعلان نتائج الثانوية العامة.

وقد هنأ البزم، في تصريح صحفي، الطلبة المتفوقين والناجحين في الثانوية العامة، وتتمنى لهم مستقبلاً زاهراً.

ووجه، الشكر إلى أبناء شعبنا لالتزامهم بعدم استخدام السلاح وإطلاق النار بهذه المناسبة.

ولفت البزم، إلى أن الشرطة تابعت عملها صباح اليوم، ورصدت حالة من الانضباط الكبير في كافة المحافظات مقارنة بالأعوام السابقة، وفي ذات السياق تعمل الشرطة من أجل ضبط بعض الحالات التي خالفت قرار منع إطلاق النار.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت تعليمات مشددة بعدم إطلاق النار خلال إعلان نتائج الثانوية العامة التي أعلنت اليوم السبت.