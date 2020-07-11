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الثاني مكرر علمي الخليل : محمد البربراوي دراسة استثنائية مع "كورونا"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:44 - 11 يوليو 2020
الطالب ثاني مكرر محمد بربراوي.JPG الطالب ثاني مكرر محمد بربراوي.JPG
تقارير
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وصف الطالب محمد مصباح البربراوي الحاصل على معدل ٩٩.٦ بالفرع العلمي والثاني مكرر على أوائل الطلبة في محافظات الوطن، من حلحول شمال الخليل بالضفة المحتلة، الظروف التي أحاطت بدراسته خلال العام بالاستثنائية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت  نتائج الدورة الأولى لامتحان الثانوية العامة، التي اعتبرت أنها عُقِدَت هذا العام في ظلّ تحديات استثنائية مرتبطة بالمشهد الكوروني.

وأوضح البربراوي، أن الدراسة كانت استثنائية خلال اجتياح "فيروس كورونا" لمحافظات الوطن، وخاصة مدينة الخليل .

وقال:"اضطرينا بعد إلغاء الامتحانات التجريبية لإكمال الدراسة في المنزل لمدة 3 شهور، وهي فترة طويلة وكانت مملة"، لافتاً إلى طول الفترة الزمنية للدراسة لم يكن الها الأثر الإيجابي الكامل".

وعن تفوقه وحصول على المعدل: أضاف البربراوي :"كنت أتوقع حول هذا المعدل ولكن ليس هو بذاته، وكانت فرحتي لا توصف ".

وأهدى نجاحه وتفوقه لفلسطين والشهداء والأسرى وعائلته والمدرسة وكل معلميه.

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