ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الجهاد الإسلامي تعرب عن فخرها بانجاز طلبة "التوجيهي" وتعتبره مصدر قوة للقضية الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:38 - 11 يوليو 2020
حركة الجهاد حركة الجهاد
تقارير
جوال
مشاركة

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم السبت 11/7/2020، أن الإنجاز الذي حققه طلبة الثانوية العامة دليل ثقة بالله عز وجل ومصدر قوة للقضية الفلسطينية العادلة ودليل على إرادة  الصمود والتحدي لدى أبناء شعبنا وهم يستمرون في مسيرة التحرير.

وهنأت الحركة في تصريح صحفي، طلبة الثانوية العامة بنجاحهم وتفوقهم، متمنيةً لهم مزيداً من النجاح والتفوق والابداع، ليكونوا جيل التحرير والعودة.

وأعربت الحركة، عن فخرها واعتزازها بنتائج الثانوية العامة التي جاءت في ظل ظروف قاسية بسبب العدوان والحصار واستمرار الاحتلال في سياساته الإرهابية بحق شباب فلسطين وحرائرها.

الأكثر مشاهدة

متعلقات