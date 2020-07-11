الجهاد الإسلامي تعرب عن فخرها بانجاز طلبة "التوجيهي" وتعتبره مصدر قوة للقضية الفلسطينية

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم السبت 11/7/2020، أن الإنجاز الذي حققه طلبة الثانوية العامة دليل ثقة بالله عز وجل ومصدر قوة للقضية الفلسطينية العادلة ودليل على إرادة الصمود والتحدي لدى أبناء شعبنا وهم يستمرون في مسيرة التحرير.

وهنأت الحركة في تصريح صحفي، طلبة الثانوية العامة بنجاحهم وتفوقهم، متمنيةً لهم مزيداً من النجاح والتفوق والابداع، ليكونوا جيل التحرير والعودة.

وأعربت الحركة، عن فخرها واعتزازها بنتائج الثانوية العامة التي جاءت في ظل ظروف قاسية بسبب العدوان والحصار واستمرار الاحتلال في سياساته الإرهابية بحق شباب فلسطين وحرائرها.