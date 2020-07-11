"فلسطين اليوم" تنشر أسماء أوائل الثانوية العامة في فلسطين

الفرع الأدبي
|
الأول
|
ايمان سهيل خليل ابو حصيره
|
99.6
|
غرب غزة
|
أحمد شوقي الثانوية للبنات
|
الأول مكرر
|
روان رسلان مصطفى ابو ريحان
|
99.6
|
بيت لحم
|
بنات بيت لحم الثانوية
|
الأول مكرر
|
هبه زايد محمد زايد
|
99.6
|
رام الله والبيرة
|
بنات البيرة الجديدة الثانوية
|
الثاني
|
رند حسام بكر ابو فرحه
|
99.4
|
جنين
|
بنات الجلمة الثانوية
|
الثاني مكرر
|
صفا خالد أحمد شيخ العيد
|
99.4
|
رفح
|
شفا عمرو الثانوية للبنات
|
الثالث
|
جميله محمد عاشور جرار
|
99.3
|
نابلس
|
عبد الرحيم محمود الثانوية للبنات
|
الثالث مكرر
|
عُلا روحي خليل سعد
|
99.3
|
رفح
|
القادسية الثانوية للبنات
|
الثالث مكرر
|
فرح اياد شفيق عطاطري
|
99.3
|
جنين
|
بنات يعبد الثانوية
|
الرابع
|
تاله عماد محمد علي حرز الله
|
99.1
|
غرب غزة
|
بلقيس اليمن الثانوية للبنات
|
الرابع مكرر
|
ديالا عمر تيسير عبدالكريم
|
99.1
|
رام الله والبيرة
|
بنات البيره الثانوية
|
الرابع مكرر
|
رهف محمد حسن الصعيدي
|
99.1
|
خان يونس
|
بيت المقدس الثانوية للبنات
|
الرابع مكرر
|
ساره زهير فارس ادريس
|
99.1
|
القدس
|
الكلية الابراهيمة
|
الرابع مكرر
|
مرح عبد القادر ابراهيم الحلبي
|
99.1
|
الوسطى
|
شهداء دير البلح الثانوية للبنات
|
الرابع مكرر
|
يسرى سامر نايف علي
|
99.1
|
سلفيت
|
بنات دير بلوط الثانوية
الفرع العلمي
|
الأول
|
شهد ايهاب عبدالله يونس
|
99.7
|
شمال الخليل
|
حلحول الثانوية للبنات
|
الأول مكرر
|
ايمان كمال ابراهيم ابو شماله
|
99.7
|
غرب غزة
|
أحمد شوقي الثانوية للبنات
|
الثاني
|
امل مدحت محمد نعمان اسماعيل قراقع
|
99.6
|
بيت لحم
|
بنات بيت لحم الثانوية
|
الثاني مكرر
|
اسلام فضل شاكر عياش
|
99.6
|
شمال غزة
|
شادية أبو غزالة الثانوية للبنات
|
الثاني مكرر
|
انس محمد سليمان ابو هيبه
|
99.6
|
غرب غزة
|
حسن الحرازين الثانوية للبنين
|
الثاني مكرر
|
جنى محمد صالح دعباس
|
99.6
|
قلقيلية
|
ابو علي اياد الثانوية للبنات
|
الثاني مكرر
|
سلسبيل نهاد أحمد بيشاوي
|
99.6
|
نابلس
|
العائشية الثانوية للبنات
|
الثاني مكرر
|
غادة فايز عطا حسونة
|
99.6
|
الوسطى
|
ممدوح صيدم الثانوية للبنات
|
الثاني مكرر
|
محمد اسامه كامل صالح
|
99.6
|
نابلس
|
الثانوية الاسلامية للبنين
|
الثاني مكرر
|
محمد عماد مصباح بربراوي
|
99.6
|
شمال الخليل
|
حلحول الثانوية للبنين
|
الثاني مكرر
|
مروة ناصر اسماعيل حسونة
|
99.6
|
غرب غزة
|
كفر قاسم الثانوية للبنات
|
الثاني مكرر
|
هند خالد عبدالحليم ابو زعيتر
|
99.6
|
غرب غزة
|
عرفات للموهوبين الثانوية بنات
|
الثاني مكرر
|
هيا هشام علي ابوالقرن
|
99.6
|
نابلس
|
كمال جنبلاط الثانوية للبنات
فرع الريادة والأعمال:
|
الأول
|
مي راشد محمد ابو عيسى
|
99.4
|
جنين
|
بنات الخنساء الثانوية
|
الثاني
|
انوار عدلي شافع ياسين
|
99.3
|
جنين
|
بنات عانين الثانوية
|
الثالث
|
تيماء أيمن محمد جلامنه
|
99
|
جنين
|
بنات الخنساء الثانوية
|
الثالث مكرر
|
مريم محمود مصطفى طعمه
|
99
|
طولكرم
|
بنات جمال عبد الناصر الثانوية
|
الثالث مكرر
|
هديل اسماعيل علي عصفور
|
99
|
القدس
|
الشابات الثانوية الشاملة
الفرع الصناعي:
|
الأول
|
اسيل مجدي محمد حسين
|
99.4
|
قباطية
|
سيلة الظهر الثانوية الصناعية
|
الثاني
|
عبد الرحمن محمد قاسم الاسطل
|
99.1
|
خان يونس
|
الحاج محمد النجار الثانوية للبنين
|
الثاني مكرر
|
فرح موسى اسماعيل الحسن
|
99.1
|
نابلس
|
نابلس الثانوية الصناعية
أما الأول على كل من الفروع المتبقية فكانت على النحو الآتي:
الشرعي
|
الأول
|
صفيه فضل طه ابو الطيف
|
99.7
|
شرق غزة
|
دلال المغربي الثانوية "أ" للبنات
الإقتصاد المنزلي:
|
الأول
|
شيماء رائد راتب كومي
|
93.5
|
جنوب الخليل
|
بنات دورا الثانوية المهنية
التكنولوجي:
|
الأول
|
ناريمان محمد حسن قباجه
|
98
|
الخليل
|
بنات ترقوميا الثانوية
الفندقي:
|
الأول
|
دنيا علي عطا مغربي
|
97.4
|
رام الله والبيرة
|
الانجيلية الاسقفية العربية
الزراعي
|
الأول
|
همام موسى اسماعيل الزبدي
|
93.8
|
شمال الخليل
|
العروب الزراعية الثانوية المختلطة