اغلاق محافظة جنين بعد اكتشاف اصابة بفيروس كورونا

اعلنت محافظة جنين اليوم السبت، إغلاق جميع مداخلها ومخارجها لمدة ٢٤ ساعة تبدأ من الساعة الثانية عشر هذه الليلة إلى الساعة الثانية عشر من منتصف ليلة غد، وذلك بعد تسجيل إصابة في المخيم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مخيم جنين، لسائق عمومي يعمل على خط "جنين رام الله".

وقال محافظ جنين أكرم الرجوب: "إن الإغلاق يأتي من أجل تمكين فرق الطب الوقائي، من إجراء الفحص للمخالطين وتتبع الخارطة الوبائية".

ودعا أهالي مخيم جنين إلى مراعاة الحالة الصحية الطارئة وعدم التجمع بعد صدور نتائج الثانوية العامة صباح غدٍ السبت