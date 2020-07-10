حصري: رابط تحميل كتاب ثاني أكسيد النجاح للكاتب احمد مجدي

حاز كتاب ثاني أكسيد النجاح للكاتب احمد مجدي على اعجاب الكثير من القراء والمتابعين العرب، إذ يعتبر من أكثر كتب التنمية البشرية قراءة ومطالعة وتحميلاً.

كتاب ثاني أكسيد النجاح للكاتب احمد مجدي من الكتب التي أثبتت تميزها في المكتبة العربية، إذ أنه ليس مجرد كتاب يعلمك الأحداث في عالم النجاح وتطوير الذات، لكنه يساعدك على تخطي كل الازمات التي قد تصطدم بها في حياتك اليومية.

وكتاب ثاني اكسيد النجاح عبارة سيغدو مع قراءتك ومطالعتك المستمرة له قائداً لحياتك وبمثابة شخص يساعدك على الاتصال مع ذاتك بعمق جديد سيجعلك تفكر كثير وطويلا كما لم تفكر من قبل سيطرح عليك نوعا نادرا من الأسئلة التي لا يكمن أن يجيبك عليها جوجل.

يشار إلى أن كتاب ثاني أكسيد النجاح للكاتب احمد مجدي من الكتب التي تنتمي إلى فصيلة كتب التنمية البشرية، وجاءت تقييمات القراء إيجابية بشكلٍ كبيرٍ، إذ ابدوا اعجابهم الكبير في المحتوى الذي يقدمه الكتاب على جميع الصعد، سواءً من الناحية المعرفية او المعلوماتية أو تجارب الحياة.

معلومات عامة عن كتاب ثاني أكسيد النجاح للكاتب احمد مجدي:

اسم الكتاب: ثاني أكسيد النجاح

22 أداة كوتشنج لنجاح عظيم في الحياة والعمل

المؤلّف:احمد مجدي

تاريخ النشر:2016

تصنيف الكتاب:

تطوير الذات | تطوير الذات والعلاقات

الناشر:دار الراية توب للنشر والتوزيع

عدد الصفحات:188 صفحة

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