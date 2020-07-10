6 فوائد سحرية للقرع.. تعرف عليها!

تمكن المزارعون في قطاع غزة من زارعة وانتاج كميات وفيرة من القرع، وهو ما ادى لانتشارها في الاسواق الغزية، إلى جانب بيعها بأسعار زهيدة، لكن هل فكرت يوماً بالسؤال عن فوائد القرع الصحية؟!

ويعتبر تناول القرع مفيد جداً لصحة القلب والشرايين بسبب محتواه من الألياف، والبوتاسيوم، وفيتامين C.، وهو ما دفعنا في موقع فلسطين اليوم الإخباري للتعرف على فوائد القرع الصحية.

فوائد القرع الصحية

1- غني بالمغذيات ومضادات الأكسدة: يعتبر القرع غني بمجموعة من الفيتامينات والمعادن والألياف المهمة جداً لصحة الجسم والتي بينت العديد من الدراسات ان لها فوائد ايجابية تعود على الصحة.

2- تنظيم ضغط الدم: يعتبر تناول القرع مفيداً جداً لصحة القلب والشرايين بسبب محتواه من الألياف، والبوتاسيوم، وفيتامين C.

3- خفض خطر الإصابة بالسرطان: تبين بعض الأبحاث وجود علاقة إيجابية بين تناول نظام غذائي غني بالبيتا كاروتين وانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وقد تبين أيضاً أن البيتا كاروتين مهم للحد من تطور سرطان القولون.

4- تعزيز جهاز المناعة: يمكن لتناول القرع أن يقوي جهاز المناعة ويحصنه ضد مسببات العدوى وتقلبات الطقس، وذلك بفضل محتواه من فيتامين C وبيتا كاروتين، والتي تعزز عملية تكوين خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى.

5- مكافحة السكري: لتناول القرع تأثير قوي على امتصاص الجلوكوز وهذا ما قد يجعل له دور في السيطرة على مستويات السكر في الدم وخاصة في حالة مرضى السكري.

6- تعزيز صحة العين: يحتوي القرع على مجموعة من المواد المضادة للاكسدة مثل فيتامين C، فيتامين E، والبيتا كاروتين وكلها مواد بينت الأبحاث بأنها مهمة لدعم صحة العين ومنع الضرر التنكسية.