يبحث الكثير من المتابعين والمشاهدين العرب عن تردد قناة 12 عربية تويلف الفضائية 2020 الجديد على القمر الصناعي نايل سات، لاسيما بعد تغير تردد القناة على الاقمار الصناعية، في محاولة لتحسين جودة صورتها.

وتحظى قناة تويلف عربية الجديدة باولوية لدى المتابعين العرب، بالنظر لكون القناة من القنوات التي تقدم محتوى اعلامي مميز ومنوع على أكثر من صعيد.

ونتابع معكم في موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تردد قناة 12 عربية تويلف الفضائية 2020 الجديد على القمر الصناعي نايل سات.

واستبدلت قناة تويلف عربية الجديدة على النايل سات، هو كالتالي: 12604، عمودي، بمعدل ترميز 27500، استقطاب 7/8، مؤكدة استمرار جهود المحطة العراقية؛ لتقديم خدمة جيدة إلى الجمهور.

من جانبها، اعتذرت قناة 12 العربية العراقية من جمهورها لقيامها بتحديث التردد بشكل متكرر الفترة الماضية، فيما اشتكى المتابعون بأن الترددات الجديدة لا تعمل في دول شمال أفريقيا إنما في آسيا فقط.

تردد قناة 12 العربية

وكانت قناة 12 عربية قد بثت تقريرا حول زيارة وزير الشباب والرياضه الأستاذ عدنان درجال إلى محافظه بابل للاطلاع على الوضع الرياضي والمعوقات التي تواجه الحركه الرياضية، داعية لضبط تردد 10815 H.

وتسلط قناة تويلف عربية الضوء على جميع القضايا التي تهم المواطن العراقي خاصة والعربي بشكل عام، من خلال لقاءات حصرية مع المسؤولين من أجل إيصال صوت الناس إلى الحكومة وكل الجهات المعنية.