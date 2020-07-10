ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

فتح أسواق غزة المركزية يوم غدٍ السبت

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:37 - 10 يوليو 2020
تقارير
جوال
مشاركة

قررت اللجنة الحكومية في قطاع غزة إعادة فتح الأسواق المركزية في كافة محافظات القطاع بدءًا من يوم غدٍ السبت.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي: "إن قرار إعادة فتح الأسواق جاء بناءً على مداولات لجنة متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الثلاثاء، وأكد أن بلديات القطاع وشرطة البلديات التابعة لوزارة الداخلية ستتابع تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية التي توصي بها وزارة الصحة خلال فتح الأسواق، لا سيّما إلزام أصحاب البسطات بتطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات".

وكانت لجنة الطوارئ الحكومية قررت إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية ضمن إجراءاتها الاحترازية لمكافحة وباء كورونا حفاظاً على سلامة المواطنين.

الأكثر مشاهدة

متعلقات