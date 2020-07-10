فتح أسواق غزة المركزية يوم غدٍ السبت

قررت اللجنة الحكومية في قطاع غزة إعادة فتح الأسواق المركزية في كافة محافظات القطاع بدءًا من يوم غدٍ السبت.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي: "إن قرار إعادة فتح الأسواق جاء بناءً على مداولات لجنة متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الثلاثاء، وأكد أن بلديات القطاع وشرطة البلديات التابعة لوزارة الداخلية ستتابع تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية التي توصي بها وزارة الصحة خلال فتح الأسواق، لا سيّما إلزام أصحاب البسطات بتطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات".

وكانت لجنة الطوارئ الحكومية قررت إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية ضمن إجراءاتها الاحترازية لمكافحة وباء كورونا حفاظاً على سلامة المواطنين.