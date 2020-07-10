تحول إلى مسجد.. ما لا تعرفه عن متحف آيا صوفيا رمز العلمانية!

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، مرسوماً يأمر بتحويل متحف آيا صوفيا "كاتدرائية" إلى مسجد، حيث صلى فيه الأتراك اليوم صلاة الجمعة في المتحف الذي لم يصلِ فيه المسلمون منذ عام 1934.

وجاء مرسوم رجب طيب أردوغان بعد فترة وجيزة من إبطال محكمة تركية يوم الجمعة وضع الموقع الأثري، الشهير عالميا، في مدينة إسطنبول، والذي شيد قبل حوالي 150 عاماً ليكودن كاتدرائية، غير أن المسلمين حولوه إلى مسجد عام 1934، ليتحول بعدها إلى متحف ضخم قبل أن يصدر اردوغان.

ما هو متحف آيا صوفيا؟

المتحف مدرج لدى منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو) في قائمة مواقع التراث العالمي، وكانت المنظمة قد حثت تركيا على عدم تغيير وضعه دون طرح الأمر للنقاش.

ومنذ زمن بعيد، يطالب إسلاميون في تركيا بتحويل آيا صوفيا إلى متحف، إلا أن المعارضة العلمانية عارضت تلك الخطوة. وأثار اقتراح التغيير انتقادات من جانب قيادات دينية وسياسية في شتى أنحاء العالم.

وندد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية باقتراح تغيير الصفة، كما نددت به اليونان موطن الملايين من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية.

وكان مصطفى كمال أتاتورك - مؤسس تركيا الحديثة - قد أقر وضع آيا صوفيا كمتحف في عام 1934، وأصبح الموقع منذ ذلك الحين رمزا للعلمانية، مفتوحا أمام كل المعتقدات.

إلا أن مجلس الدولة - وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد - نص في حكمه يوم الجمعة على أنه: "خُلص إلى أن سند التسوية حدده كمسجد، واستخدامه لغير ذلك غير ممكن قانونيا".

وأضاف المجلس أن "قرار الحكومة عام 1934 الذي أنهى استخدامه كمسجد وصنفه كمتحف لم يلتزم بالقوانين".

وقد أعربت الكنيسة الروسية الأرثوذكسية فورا عن أسفها لأن المحكمة التركية لم تأخذ مواطن قلقها في الاعتبار حين قضت في مسألة وضع آيا صوفيا، كما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضافت الكنيسة أن هذا القرار قد يُفضي إلى انقسامات أعمق.





















