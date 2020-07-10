نتائج الثانوية العامة (التوجيهي) في فلسطين 2020

ينتظر إن 78,400 طالبة وطالب في محافظات الضفة المحتلة وقطاع غزة، نتائج الثانوية العام للعام الحالي 2020، والتي من المقرر أن تعلن يوم غدٍ السبت في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

وجرت العادة ان تعلن وزارة التربية والتعليم العالي نتائج الثانوية العامة بعد مؤتمر صحفي يعقد بين المحافظات الجنوبية والشمالية، ويتم الإفصاح خلال المؤتمر عن أوائل الثانوية العامة في الشق العلمي والادبي والتجاري والصناعي والشرعي.

ويترقب طلبة التوجهي وعائلاتهم نتائج الثانوية العامة على أحر من الجمر، لاسيما أن عام 2020 وتحديداً فترة امتحانات الثانوية العامة شهدت تفشي فيروس كورونا، وهو ما ادى إلى التأثير على مجرى العملية التعليمية.

ونعلمكم في موقع فلسطين اليوم الإخباري أن نتائج الثانوية العام ستنشر عبر موقع توجيهي ووكالة فلسطين اليوم الإخبارية في اللحظات الأولى لنشر النتائج.

ونضع لكم رابط فحص نتائج الثانوية العامة بالأسماء وأرقام الجلوس (للتعرف على النتائج اضغط هنا)