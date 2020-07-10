الخضري: 1500 وحدة سكنية بغزة لم يتم اعمارها منذ عدوان 2014

على الرغم من مرور ستة اعوام على انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أنَّ حوالي 1500 وحدة سكنية من بين آلاف الوحدات السكنية لم يتم اعمارها بعد، وفقاً لإحصائية اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة.

وأوضح رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار جمال الخضري إن قطاع غزة يعيش ظروفاً صعبة ومأساوية للغاية، على الرغم من توقف العدوان".

وأضاف الخضري أن "أكثر من 500 مصنع في غزة متضرر بشكل كبير جراء الحرب، و85 بالمئة من المصانع أصابها ركود وشلل بسبب استمرار الحصار".

وحذر بالقول إن "الواقع ينذر بما هو أخطر، خاصة في ظل وجود مشاكل اقتصادية، وضعف في القوة الشرائية، وقلة في الموارد والدخل".

وحثّ الخضري، المانحين على الوفاء بالتزاماتهم أمام أصحاب البيوت المتضررة، والمتضررين جراء الحرب، داعياً إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لإنهاء حصار غزة "غير القانوني".

وتسببت حرب 2014 باستشهاد 2322 فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، إلى جانب تدمير قرابة 11 ألف وحدة سكنية، وتشريد عشرات الآلاف من منازلهم، بحسب إحصاءات رسمية فلسطينية.



