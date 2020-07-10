أول تعليق من جماعة الإخوان المسلمين على اصدار الحكم النهائي بحق بديع

أصدرت محكمة مصرية اليوم الجمعة، حكماً قضائياً بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وهو ما وصفته الجماعة بالحكم "الانتقامي".

وقال المتحدث الإعلامي باسم الجماعة طلعت فهمي، عبر "فيسبوك"، غداة إصدار حكم نهائي بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق بديع "إن الحكم على المرشد بالمؤبد، إنما هو حكم انتقامي جديد على فضيلته، عندما يتحول القضاء إلى أداة طائعة في يد الانقلاب العسكري".

وتابع: "لا عجب أن يتم الانتقام من المعتدى عليه بحكم بالمؤبد؛ بينما المعتدي المجرم لا ذكر له، إن لم يكن قد تم تكريمه"، مضيفاً "هكذا تسير الحياة في مصر(..) بلا عدالة ولا عدل وبلا قضاء حقيقي"، حسب البيان ذاته.

وبديع (74 عاما)، المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، قبض عليه في أغسطس/ آب 2013 بالقاهرة، على خلفية تهم ينفيها جملة وتفصيلا، بارتكاب والدعوة إلى "أعمال عنف".

ويحاكم حاليا في 48 قضية، موزعة على 8 محافظات مصرية، كما تتم إعادة محاكمته في قضايا أخرى. -