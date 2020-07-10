255 فلسطينياً يصلون الضفة المحتلة قادمين من 10 دول

وصل الضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة، 255 عائداً فلسطينياً من 10 دولٍ.

واستقبل مسؤولون فلسطينيون من وزارة الخارجية والمغتربين العائدين الذين وصلوا إلى الضفة المحتلة عبر مطار اسطنبول إلى مطار الملكة علياء الدولي، ومن ثم إلى معبر الكرامة، قبل أن يتوجهوا إلى معسكر النويعمة التابع لقوات الأمن الوطني.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين أن العائدين كانوا قد علقوا في الدول التالية: تركيا، وأندونيسيا، والسويد، ولبنان، وتونس، وماليزيا، ومالطا، وهولند، وكوريا الجنوبية، وأذربيجان.

ويعتبر مطار اسطنبول نقطة تجمع لاستقبال أعداد من العالقين من عديد الدول.