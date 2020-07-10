ما هو سبب وفاة حارس مرمى منتخب العراق كرار إبراهيم؟

كشفت وسائل إعلام عراقية، تفاصيل جديدة بشأن الوفاة الغامضة لحارس مرمى نادي الطلبة والمنتخب الأولمبي العراقي السابق، كرار إبراهيم، الذي عثر على جثته مساء أمس الخميس.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن التقرير الطبي النهائي، أكد أن وفاة كرار طبيعية بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وليست نتيجة خنقه كما تناقلت بعض المواقع في وقت سابق.

وكانت الشرطة العراقية، عثرت أمس الخميس، على جثة كرار داخل سيارته في منطقة السعدون ببغداد.

ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، بعد أن بدت آثار الخنق عليها، كما تم فتح تحقيق بالحادث.

وتواجد الحارس كرار، الذي يسكن في محافظة البصرة جنوب العراق، في العاصمة بغداد من أجل التجديد مع فريق الطلبة للموسم الثاني على التوالي.

وكان صاحب الـ27 عاما، من الحراس الذين برز نجمهم مع فريق الميناء، قبل أن ينتقل لصفوف الطلبة، كما كان ضمن تشكيلة الأولمبي العراقي في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في ريو دي جانيرو البرازيلية عام 2016.