اصابة عشرات المواطنين اثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قمعت قوات من جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت رفضا لمخططات حكومة الاحتلال ضم اراض من الضفة الغربية لصالح السيادة "الاسرائيلية".

وافاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان اعداد كبيرة من جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام قنابل الغاز والاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط مما ادى الى اصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

واكد شتيوي ان المئات من اهالي البلدة خرجوا في المسيرة بعد صلاة الظهر مرددين الشعارات الوطنية الرافضة لقرارات الضم والداعية الى تصعيد المقاومة الشعبية، مشيرا الى اندلاع مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال بعد كشف كمين لهم نصبوه في بيت مهجور دون تسجيل اعتقالات.