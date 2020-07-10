نتنياهو يزعم أن خطة الضم تتماشى مع القانون الدولي

زعم رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن خطة "الضم" تتماشى والقانون الدولي.

و زعم نتنياهو في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، "ان إسرائيل على استعداد لخوض عملية تفاوض سلمية على أساس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم صفقة القرن".

و لفت نتنياهو الى أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أوضح خلالها أن هذه الخطة تتضمن أفكارا جديدة تسمح بتحقيق تقدم حقيقي، مدعيا أن الرفض الفلسطيني للتحاور على هذه الخطة، وما سبقها من خطط أخرى هو السبب وراء عدم التقدم.

و قال إن ما أسماها "صيغ الماضي" تمخضت عن الفشل خلال السنوات الـ 53 الأخيرة، وأن تكرار هذه الصيغ لا يجلب إلا الفشل مرة أخرى.

يشار الى أن نتنياهو أعلن في تصريحات سابقة له أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو/تموز الجاري.