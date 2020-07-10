حرائق الجزائر تتلف نحو ١٨٨٨ هكتاراً من الأراضي

اتلفت الحرائق الممتدة في أنحاء واسعة من الجزائر نحو 1888 هكتارا من الأراضي.

وأكدت المديرية العامة للغابات في الجزائر اليوم الجمعة، أن حرائق الغابات قد أتلفت مساحة إجمالية تزيد عن 1888 هكتارا خلال الأسبوع الممتد من يوم 2 إلى 8 يوليو.

ووفقاً لقناة النهار الجزائرية، فقد تم تسجيل 183 حريقا شمل مساحة إجمالية قدرها 1888 هكتارا موزعة بين 776.84 هكتار من الغابات و475.26 هكتار من الأحراش و636.31 هكتار من الأدغال، أي بمعدل 7 حرائق في اليوم ومساحة 10.31 هكتار لكل حريق.

كما أشارت المديرية العامة للغابات إلى أن أكثر الولايات تأثرا بحرائق الغابات هي بجاية بمساحة 607.50 هكتار ومجموع 23 حريقا، تليها تيزي وزو 561 هكتارا، 41 حريقا وسطيف 340.50 هكتار و12 حريقا.

وأضاف البيان، أنه خلال الفترة من 1 يونيو إلى 8 يوليو، تم تسجيل 451 حريقا، شمل مساحة إجمالية تقدر بـــ 74ر2.770 هكتار، وحرق 973.07 هكتار من الغابات، و766.30 هكتار من الأحراش و37ر.1.031 هكتار من الأدغال، أي بمعدل 12 حريقا يوميا، ومساحة 6.14 هكتار لكل حريق.

وذكرت المديرية أنه سيتم الحفاظ على نظام الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، الذي تم تنفيذه منذ 1 يونيو 2020 وذلك إلى غاية نهاية الحملة المقررة في 31 أكتوبر المقبل.