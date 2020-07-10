"اسرائيل" تعلن اكتشاف مئات الاصابات الجديدة بفيروس كورونا

أعلنت "اسرائيل" اليوم الجمعة أنه تم اكتشاف مئات الاصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19 خلال ال 24 ساعة الماضية.

و أوضحت وزارة صحة الاحتلال أنه تم اكتشاف 1464 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ال 24 الماضية، فيما بلغ عدد الوفيات 350 شخصا منذ بداية الجائحة.

و بحسب الوزارة ان عدد المرضى الحاليين يبلغ 16,725. وتوصف حالة 124 منهم بخطيرة ولا يزال 39 منهم مربوطين بجهاز التنفس الاصطناعي.

وزير الصحة "الاسرائيلي"، يولي ادلشتين بدوره أشار الى انه في حال تشخيص 2000 مريض يوميا ستلجأ الحكومة الى فرض اغلاق تام على الجمهور كما كان قد حدث خلال شهر نيسان ابريل الماضي مما سيلحق اضرارا جسيمة في المرافق الاقتصادية والاجتماعية وهو الامر الذي نريد تفاديه بكل ثمن.

وناشد الوزير ادلشتين الجمهور الى التقيد بالتعليمات لمنع تكرار الاغلاق العام.