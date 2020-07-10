الدكتور وليد القططي يستقبل وفدا من جمعية بن باز

استقبل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الدكتور وليد القططي، وفداً من جمعية بن باز، ضم كلا من الشيخ الدكتور عمر الهمص والشيخ الداعية حسام الجزار والشيخ أبو أسامة محسن.

و استعرض الدكتور القططي مع الوفد الزائر الأوضاع السياسية بشكل عام وآفاق العمل المشترك في شتى المجالات .

كما جرى التطرق لقضية العمل الدعوي وأهمية الحفاظ على على الخطاب الاسلامي الوسطي البعيد عن التطرّف والغُلو.

و شارك في استقبال الوفد الزائر كلا من الأستاذ أحمد المدلل عضو مكتب العلاقات الوطنية بحركة الجهاد الاسلامي والأستاذ أبو جهاد القططي ممثل الحركة في لجنة القوى الوطنية والاسلامية في رفح.