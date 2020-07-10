جماهير غفيرة تشيع جثمان شهيد سلفيت الى مثواه الأخير

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا ظهر اليوم الجمعة جثمان شهيد سلفيت، ابراهيم مصطفى أبو يعقوب 34 عاماً، و الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال، الليلة، أثناء تجوله وصديقه داخل البلدة بشكل طبيعي.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت باتجاه منزل ذويه في بلدة كفل حارس لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل الصلاة عليه في مدرسة ذكور كفل حارس الثانوية.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد أبو يعقوب على الأكتاف، وجابوا به شوارع البلدة، مرددين الهتافات الوطنية، وصولا إلى مقبرة البلدة، حيث ووري جثمانه الثرى، وسط أجواء من الحزن والغضب على جرائم الاحتلال والإعدامات الميدانية التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا.