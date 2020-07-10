الاحتلال يخطر بوقف البناء بمنزلين مأهولين في بيت لحم

أفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار و الاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، أخطرت اليوم الجمعة، بوقف البناء في منزلين مأهولين في منطقة "أم ركبة" ببلدة الخضر جنوب بيت لحم .

و أوضح بريجية إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "أم ركبة"، وسلمت اخطارين بوقف البناء في منزلين يعودان للمواطنين نادر عبد السلام صلاح، والمكون من طابقين بمساحة اجمالية 330 مترا مربعا، ومحمد محمود صلاح، والمكون من طابقين بمساحة اجمالية 500 متر مربع، بحجة عدم الترخيص.

وأشار الى أن قوات الاحتلال احتجزت ثلاث خلاطات ومضخة باطون، اثناء العمل في منزل المواطن محمد محمود صلاح.

وتشهد منطقة "أم ركبة" في الخضر تصعيدا من قبل سلطات الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم، يتمثل هذا التصعيد بهدم منازل واخطار أخرى بالهدم ووقف البناء، كان آخرها هدم منزل المواطن سمير محمود صلاح، الذي جرى هدمه للمرة الثانية.