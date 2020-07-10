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دماء الشهداء أمانة في أعناقنا..

"الجهاد الاسلامي" تنعي الشهيد إبراهيم أبو يعقوب

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:28 - 10 يوليو 2020
ابو يعقوب ابو يعقوب
تقارير
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نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الشهيد البطل إبراهيم أبو يعقوب الذي استشهد مساء أمس الخميس، متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء اطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال في قرية كفل حارس بسلفيت.

وأكدت الجهاد الاسلامي في بيان صحفي لها اليوم الجمعة، إن دماء الشهداء أمانة في أعناقنا وستبقى نوراً يضيء مسيرة الشعب الفلسطيني نحو الحرية والخلاص من الاحتلال وتحرير الأرض والمقدسات.

ودعت الحركة، أبناء شعبنا في محافظة سلفيت والمناطق القريبة للمشاركة الواسعة في تشييع الشهيد البطل تأكيدا على التفاف شعبنا حول الخيار المقاومة والمواجهة الشاملة مع الاحتلال.

وشددت الجهاد، على ضرورة الثبات والوحدة في الميدان والتمترس في الدفاع عن أرضنا، التي تهددها مخططات الضم الاستعماري  والاستيطان مهما بلغ حجم التضحيات .

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