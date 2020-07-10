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الافرج عن الأسيرة بيان عزام بعد اعتقال دام 40 شهرا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:50 - 10 يوليو 2020
بيان فرعون بيان فرعون
تقارير
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قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال أفرجت، عن ممثلة الأسيرات في سجن الدامون الأسيرة بيان عزام فرعون من العيزرية شرق القدس المحتلة، بعد اعتقال دام 40 شهرا.

وكانت محكمة الاحتلال أصدرت حكما بحق الأسيرة فرعون (24 عاما)، يقضي بالسجن الفعلي مدة 40 شهرا، إضافة إلى تغريمها بمبلغ 2000 شيقل.

وأشارت الهئية إلى أن الأسيرة فرعون اعتقلت بتاريخ 11/3/2017، وأبقى عليها موقوفة مدة 21 شهرا قبل أن يصدر بحقها الحكم النهائي، وهي خطيبة الأسير أحمد عزام والذي يقضي حكماً بالسجن الفعلي مدة 5 سنوات وثمانية أشهر.

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